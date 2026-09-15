Врач рассказала, на что может проявиться аллергия осенью
Аллерголог Шабалина: осенью может проявиться аллергия на пылевые грибы
Осенью споры плесени и пылевые грибы могут стать причиной аллергической реакции. Об этом предупредила врач-иммунолог, аллерголог высшей категории Оксана Шабалина.
В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что в течение сентября могут продолжать пылить сорные травы, но концентрация пыльцы остаётся невысокой из-за прохлады и влажности на улице.
«Еще одной причиной аллергии могут стать споры плесневых грибов, которые активно размножаются во влажных опавших листьях. Риск развития реакции велик во время прогулок по листве и непосредственном контакте с ней», — отметила Шабалина.
Однако чаще всего, по словам врача, причиной аллергии осенью становятся клещи домашней пыли. Люди реже выходят из дома и открывают окна для проветривания, из-за этого воздух в квартире становится сухим, что повышает уязвимость человека перед аллергенами.
Шабалина порекомендовала увлажнять воздух в квартире и регулярно проводить уборку. Кроме того, лучше минимизировать число ковров, декоративных подушек, пледов и других текстильных предметов в квартире.