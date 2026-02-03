«Невидимая угроза»: Инфекционист назвал неочевидную опасность термокружки

03 февраля 2026, 15:35

Инфекционист Рябов: внутри термокружки и на ее крышке скапливаются инфекции

Фото: iStock/Sabina Eivazova

Термокружка стала незаменимым, особенно в период зимних морозов, спутником для многих. Но так ли она безопасна? Правда ли, что в термокружках скапливаются опасные бактерии?





Заместитель главного врача центральной районной больницы «Дубненская больница», врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» заявил, что риск существует, но виновата в этом не сама кружка, а неправильное обращение с ней.





«Главная опасность кроется в конструкции и нашей беспечности. Дело в том, что у термокружки есть свойства термостата. Там поддерживается температура, где комфортно живут бактерии. При высоких градусах они развиваются очень быстро», — объяснил он.

Как правильно пользоваться термокружкой?