«Невидимая угроза»: Инфекционист назвал неочевидную опасность термокружки
Инфекционист Рябов: внутри термокружки и на ее крышке скапливаются инфекции
Термокружка стала незаменимым, особенно в период зимних морозов, спутником для многих. Но так ли она безопасна? Правда ли, что в термокружках скапливаются опасные бактерии?
Заместитель главного врача центральной районной больницы «Дубненская больница», врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» заявил, что риск существует, но виновата в этом не сама кружка, а неправильное обращение с ней.
«Главная опасность кроется в конструкции и нашей беспечности. Дело в том, что у термокружки есть свойства термостата. Там поддерживается температура, где комфортно живут бактерии. При высоких градусах они развиваются очень быстро», — объяснил он.
По словам эксперта, остатки чая, кофе, а тем более молочных коктейлей или какао в теплой среде становятся идеальной питательной средой для микробов. Особое внимание следует уделять крышке с силиконовым или резиновым уплотнителем, который тоже может явиться источником бактерий, если не применять методы санитарной обработки.
Как правильно пользоваться термокружкой?
- Мойте после каждого использования, не оставляйте напиток «на потом»;
- Используйте кипяток. После мытья с моющим средством обдайте кружку и крышку горячей водой (около 100°C);
- Не делитесь ни с кем: это строго личный предмет гигиены;
- Не храните напиток весь день.