Мужчина со смертельным видом рака рассказал о единственном симптоме болезни
Житель Великобритании, у которого диагностировали смертельный вид рака, рассказал о единственном и при этом совершенно безобидном симптоме заболевания. Об этом пишет издание Daily Mirror.
По словам Криса Кука, до недавнего времени он не знал о своей болезни. Мужчина пояснил, что единственным проявлением рака поджелудочной железы была легкая боль в спине, на которую он не обращал внимания несколько месяцев, объясняя это возрастом и мышечным напряжением.
Однако в январе этого года боль в верхней правой части спины усилилась до невыносимого уровня, и британца госпитализировали. В больнице у него диагностировали коллапс правого легкого, многочисленные тромбы у сердца и опухоль в поджелудочной железе. Опухоль оказалась злокачественной и успела поразить другие органы.
Узнав о своем диагнозе, мужчина женился на девушке, с которой встречался в последнее время. Церемония состоялась прямо в больничной палате. На следующий день Куку сообщили о метастазах в печени, что значительно ухудшило его прогноз и сократило шансы на выздоровление. Сейчас врачи прогнозируют ему не более года жизни.
