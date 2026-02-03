«Паники быть не должно»: Главврач Домодедовской больницы рассказал о случаях оспы обезьян

03 февраля 2026, 11:40

Врач Осипов: заболевшие оспой обезьян изолированы и проходят лечение

оригинал Фото: iStock/Irina Starikova

В Домодедовской Центральной городской больнице находятся два пациента с подтверждённым и подозреваемым диагнозом «оспа обезьян». Как протекает заболевание, откуда оно взялось у не выезжавших за границу пациентов и нужно ли бояться вспышки?





Главный врач больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация находится под жёстким контролем, а заболевание, хоть и неприятное, хорошо изучено и лечится.





«Заболевшие пациенты изолированы и получают лечение. Сейчас Роспотребнадзор выясняет источник, возможные контакты», — заявил он.

«Протекает оно при своевременно начатом лечении достаточно легко. Ссновной путь передаче выруса — тесный контактный, а не воздушно-капельный. Я думаю, что мы не будем ожидать вспышки, пандемии, это будут единичные случае», — отметил Осипов.

«Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Всё под контролем. Терапия заболевших направлена на снятие симптомов», — подчеркнул собеседник.