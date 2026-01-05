Стало известно, кому в первую очередь нужно опасаться гонконгского гриппа
Беременные женщины и дети наиболее уязвимы при заражении гонконгским гриппом (штамм A(H3N2)). Об этом в беседе с РИА Новости рассказала Доктор медицинских наук, врач‑инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.
По её словам, в группу риска также входят люди с иммунодефицитными состояниями и пациенты с хроническими заболеваниями лёгких.
Специалист пояснила, что тяжелее всего болезнь переносят люди с хроническими патологиями дыхательной системы. В частности, зафиксированы летальные исходы среди пациентов с обструктивной болезнью лёгких.
Особую настороженность вызывают иммунодефицитные состояния, которые, по словам Малинниковой, могут носить как хронический характер, так и возникать временно. К непостоянным причинам снижения иммунитета относятся переохлаждение, стрессовые ситуации и чрезмерные физические нагрузки, уточнила эксперт.
