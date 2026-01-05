Стало известно, кому в первую очередь нужно опасаться гонконгского гриппа

05 января 2026, 06:33

Вирусолог Малинникова: гонконгский грипп опасен для беременных женщин и детей

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Беременные женщины и дети наиболее уязвимы при заражении гонконгским гриппом (штамм A(H3N2)). Об этом в беседе с РИА Новости рассказала Доктор медицинских наук, врач‑инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.