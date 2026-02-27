«Невидимый воспитатель»: В российских детских садах стартует проект «Добрые игры»

27 февраля 2026, 18:53

Научный сотрудник Житнякова: проект «Добрые игры» развивает детей повсеместно

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Минпросвещения России запускает в дошкольных учреждениях масштабный проект «Добрые игры». В игровой форме малыши будут знакомиться с историей страны, культурой и традиционными ценностями.





Кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания, научный руководитель проекта «Добрые игры» Наталия Житнякова в беседе с «Радио 1» заявила, что название проекта выбрано не случайно — оно отражает сразу две ключевые задачи.





«"Добрые игры" — это название, в котором есть два одинаково значимых слова: игры и "добрые". Потому что игра глазами ребёнка — это увлекательное занятие, но мы, взрослые, понимаем, что так ребёнок развивается. А слово "добрые" — это прежде всего о ценностях: о семье, взаимоотношениях между людьми, о большой и малой родине, культуре, природе, труде», — подчеркнула она.

«Если мы говорим о семье, то здесь больше подходят творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации, театрализованные. Когда мы говорим о ценности здоровья и спорта — это подвижные игры. А народные игры исторически рассказывают о наших традициях, и дети их очень любят за юмор и соревновательный задор», — отметила Житнякова.

«"Добрые игры" направлены на воспитание положительных социальных чувств: дружелюбия, доброжелательности, умения договариваться и радоваться за других. Ребёнку через игровой персонаж проще усвоить эти нормы. А взрослый, направляя игру, помогает детям освоить важные социальные навыки», — рассказала научный сотрудник.