«Невидимый воспитатель»: В российских детских садах стартует проект «Добрые игры»
Минпросвещения России запускает в дошкольных учреждениях масштабный проект «Добрые игры». В игровой форме малыши будут знакомиться с историей страны, культурой и традиционными ценностями.
Кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания, научный руководитель проекта «Добрые игры» Наталия Житнякова в беседе с «Радио 1» заявила, что название проекта выбрано не случайно — оно отражает сразу две ключевые задачи.
«"Добрые игры" — это название, в котором есть два одинаково значимых слова: игры и "добрые". Потому что игра глазами ребёнка — это увлекательное занятие, но мы, взрослые, понимаем, что так ребёнок развивается. А слово "добрые" — это прежде всего о ценностях: о семье, взаимоотношениях между людьми, о большой и малой родине, культуре, природе, труде», — подчеркнула она.
По словам эксперта, проект не ограничивается одной механикой: в зависимости от темы воспитатели смогут использовать сюжетно-ролевые, подвижные, настольные, словесные и даже народные игры. Это позволяет гибко подходить к разным образовательным задачам.
«Если мы говорим о семье, то здесь больше подходят творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации, театрализованные. Когда мы говорим о ценности здоровья и спорта — это подвижные игры. А народные игры исторически рассказывают о наших традициях, и дети их очень любят за юмор и соревновательный задор», — отметила Житнякова.
Она добавила, что программа учитывает возрастные особенности. Материалы адаптированы для четырёх возрастных групп — от 3 до 7 лет. Отдельное внимание в проекте уделяется развитию социальных навыков и эмоционального интеллекта.
«"Добрые игры" направлены на воспитание положительных социальных чувств: дружелюбия, доброжелательности, умения договариваться и радоваться за других. Ребёнку через игровой персонаж проще усвоить эти нормы. А взрослый, направляя игру, помогает детям освоить важные социальные навыки», — рассказала научный сотрудник.
На данный момент проект уже прошёл апробацию в 56 дошкольных учреждениях из 25 регионов России. Сейчас идёт этап общественного обсуждения. Родители и педагоги могут ознакомиться с материалами на сайте Института воспитания и оставить свои комментарии. Проект «Добрые игры» призван стать важной частью воспитательной работы в детских садах, особенно в свете того, что 2026 год объявлен Минпросвещения Годом дошкольного образования. Эта инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.