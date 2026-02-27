Достижения.рф

«Уникальное явление»: Ученый рассказал, как москвичам увидеть парад планет и не спутать его со звездами

Ученый Эйсмонт: чтобы увидеть парад планет, нужно смотреть на запад
Фото: iStock/buradaki

Вечером 28 февраля жители столичного региона смогут стать свидетелями большого парада планет. Сразу шесть небесных тел соберутся в одном секторе неба.



Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» объяснил, что главное условие наблюдений — ясное небо.

«Смотрим туда, где солнце садится — на запад. Там появятся почти все планеты, кроме Марса. И даже Луна будет близка к ним — это совсем замечательное зрелище. Наблюдения лучше начинать с 18:30. Ориентиром послужит спутник Земли», — поделился он.

Многие опасаются, что не смогут опознать планеты на небе. Ученый успокаивает: самые яркие из них будет видно отчетливо.

«Ярче всех — Венера, дальше Юпитер. Они видны ярче, чем другие звёзды. Звёзды находятся на расстоянии световых лет, а планеты — несравнимо ближе. Юпитер хоть и далеко, но он очень большой. Однако для «полного комплекта» лучше вооружиться оптикой — биноклем или любительским телескопом», — объяснил специалист.

По словам эксперта, парад планет — событие не уникальное, но всегда приковывающее внимание. В этот раз планеты пробудут на «сцене» всю ночь.

Анастасия Панченко

