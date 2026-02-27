«Уникальное явление»: Ученый рассказал, как москвичам увидеть парад планет и не спутать его со звездами
Ученый Эйсмонт: чтобы увидеть парад планет, нужно смотреть на запад
Вечером 28 февраля жители столичного региона смогут стать свидетелями большого парада планет. Сразу шесть небесных тел соберутся в одном секторе неба.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» объяснил, что главное условие наблюдений — ясное небо.
«Смотрим туда, где солнце садится — на запад. Там появятся почти все планеты, кроме Марса. И даже Луна будет близка к ним — это совсем замечательное зрелище. Наблюдения лучше начинать с 18:30. Ориентиром послужит спутник Земли», — поделился он.
Многие опасаются, что не смогут опознать планеты на небе. Ученый успокаивает: самые яркие из них будет видно отчетливо.
«Ярче всех — Венера, дальше Юпитер. Они видны ярче, чем другие звёзды. Звёзды находятся на расстоянии световых лет, а планеты — несравнимо ближе. Юпитер хоть и далеко, но он очень большой. Однако для «полного комплекта» лучше вооружиться оптикой — биноклем или любительским телескопом», — объяснил специалист.
По словам эксперта, парад планет — событие не уникальное, но всегда приковывающее внимание. В этот раз планеты пробудут на «сцене» всю ночь.