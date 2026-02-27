«Свято место пусто не бывает»: В Общественной палате поддержали блокировку фильмов против духа времени

27 февраля 2026, 17:54

Культуролог Серебрянская: блокировка фильмов защитит детей от разрушения

Фото: iStock/igoriss

С марта 2026 года Министерство культуры РФ получит право отзывать прокатные удостоверения и блокировать фильмы, содержащие, по мнению ведомства, дискредитацию духовно-нравственных ценностей. Эксперты прогнозируют, что из легального доступа может исчезнуть до 90% популярного контента. Насколько оправданы такие меры и что именно могут запретить?





Руководитель общественной организации «Инициатива» Юлия Серебрянская в беседе с «Радио 1» заявила, что инициатива направлена не на ограничение свободы творчества, а на оздоровление общества и защиту подрастающего поколения от разрушительного контента.





«Ничего в этом не вижу плохого, не вижу никаких ограничений. В мире и так проблем достаточно много, и если ещё как-то не формировать нормальное отношение к жизни, а я под духовными ценностями воспринимаю именно возвращение к ситуации, когда даже детей не страшно было отпускать на улицу, то в целом это только будет способствовать оздоровлению психологическому общества», — сказала она.

«Современный кинематограф зачастую транслирует модели поведения, разрушающие институт семьи, что напрямую противоречит государственной политике. Когда мы говорим о духовно-нравственных ценностях, мы в первую очередь говорим о семье. О том, чтобы дети видели нормальные, здоровые отношения между мужчиной и женщиной. Семья — это база, на которой строится всё остальное. И если эту базу расшатывать через экраны, через популярный контент, мы получим поколение людей, не способных создавать что-то прочное», — пояснила руководитель общественной организации.