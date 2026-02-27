Россиянка пыталась убить своих детей — возбуждено уголовное дело

27 февраля 2026, 17:33

В Липецке мать попыталась отравить двоих детей и покончить с собой

Фото: Istock / Jacob Wackerhausen

В Липецк произошёл серьёзный инцидент: 26 февраля женщина попыталась лишить жизни своих малолетних детей, а затем покончить с собой. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.