Россиянка пыталась убить своих детей — возбуждено уголовное дело
В Липецк произошёл серьёзный инцидент: 26 февраля женщина попыталась лишить жизни своих малолетних детей, а затем покончить с собой. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительным данным, мать дала детям — восьми и пяти лет — препараты с седативным и противосудорожным действием, после чего приняла те же лекарства сама. Спустя некоторое время женщина осознала произошедшее и обратилась за помощью к соседке. Та незамедлительно вызвала скорую помощь.
Медики оперативно госпитализировали всех троих. Сейчас женщина и дети находятся под наблюдением врачей, их жизни и здоровью, по информации специалистов, ничего не угрожает. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося, включая мотивы поступка и психологическое состояние матери на момент происшествия. Расследование продолжается.
