Невролог дал рекомендации по своевременной профилактике инсульта

23 июля 2026, 13:09

Невролог Сутормин: УЗИ, КТ и МРТ нужно делать при наличии факторов риска инсульта

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В России проходит неделя сохранения здоровья головного мозга — хороший повод вновь обратить внимание на профилактику инсульта, который остается одной из главных причин смертности и инвалидности. При этом специалисты отмечают, что многих тяжелых последствий можно избежать, если вовремя следить за своим здоровьем. Какие привычки действительно помогают снизить риск? Нужно ли всем регулярно делать МРТ и обследовать сосуды? И почему инсульт все чаще встречается у людей среднего возраста?





Главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин рассказал в эфире «Радио 1», что основными угрозами для здоровья мозга остаются инсульт и когнитивные нарушения.





«Если мы говорим вообще о всей популяции, здесь, конечно, надо констатировать, что инсульт молодеет. И сейчас инсульт в 40—45 лет — это уже неудивительный возраст. Поэтому, во-первых, это режим дня, которого мы можем достичь. А то, что проверять надо — это контроль за артериальным давлением, ритмом сердца, временем сна и диспансеризация, потому что в неё как раз включены те мероприятия, которые позволят максимально рано найти сердечно-сосудистый риск, в том числе инсульта, и профилактировать его», — порекомендовал врач.

«Соответственно, при наличии этих факторов риска действительно врач-специалист отправит пациента на какие-то контрольные исследования. И действительно, например, магистральные сосуды шеи и головы, если там есть подозрение на присутствие стенозирующих бляшек, то раз в год это исследование надо делать. По поводу выполнения нейровизуализации, то есть КТ или МРТ, там тоже есть соответствующие показания, и врач в свою очередь обязан это сделать, потому что у нас есть чёткие клинические рекомендации, как и с каким заболеванием работать», — отметил специалист.