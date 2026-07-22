Врач раскрыла, что будет, если случайно съесть плесень
Врач Бережная объяснила, почему небольшой кусочек плесени в еде не опасен
Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная объяснила, какие риски несёт употребление заплесневелых продуктов.
В беседе с «Газетой.Ru» врач сообщила, что случайное попадание в пищу небольшого количества плесени, например, на хлебе или сыре, не представляет серьёзной угрозы для здоровья. По словам эксперта, организм обычно справляется с такой нагрузкой самостоятельно.
«Хотя плесень сама по себе не является полезным веществом для нашего организма, потому что плесневые грибы выделяют токсины разной степени серьёзности для организма. Если вы постоянно едите плохие продукты, то это может привести действительно к серьёзным токсическим последствиям», — сказала Бережная.Гастроэнтеролог отметила, что чаще всего люди обнаруживают плесень случайно, уже в готовом бутерброде или на куске сыра. В подобных ситуациях, как правило, критической угрозы нет, но врач призвала проявлять больше внимательности при выборе продуктов.