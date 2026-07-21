Врач рассказала, как вовремя выявить гепатит С и почему его называют «ласковым убийцей»

21 июля 2026, 13:25

Врач Отдельнова: гепатит С можно вылечить за 2–3 месяца

Фото: iStock/Shidlovski

В первом полугодии 2026 года скрининг на гепатит C в Московской области прошли более 470 тысяч человек — это почти в 9,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост говорит о том, что всё больше жителей заботятся о своём здоровье. Но почему врачи называют гепатит C «ласковым убийцей»? И можно ли полностью избавиться от болезни, если обнаружить её вовремя?





Заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова в эфире «Радио 1» рассказала, что сегодня главная задача медиков — выявить заболевание как можно раньше, ведь современная медицина позволяет успешно его лечить.



По её словам, анализы стали значительно доступнее: их можно сдать во время диспансеризации, госпитализации, подготовки к операции, а также во время беременности. Кроме того, лечение гепатита C проводится бесплатно по полису ОМС.



«Мы очень рады тому, что у нас есть рост именно скрининга. Потому что фактически гепатит C — это редкий случай в медицине, когда у нас на руках есть почти стопроцентное лекарство. Но главная проблема в том, что человек просто не знает, что болен», — подчеркнула специалист.

«Мы идём к пациенту, а не ждём, пока он придёт к нам с жалобами. Потому что с жалобами он придёт к нам слишком поздно», — добавила врач.

«Фактически, лечение — это просто расписание на 2–3 месяца, когда человек принимает таблетки и живёт совершенно обычной жизнью».