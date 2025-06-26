В Татарстане хотят снизить уголовную ответственность за сбыт наркотиков

26 июня 2025, 18:36

Фото: iStock/7713Photography

МВД Республики Татарстан предложило снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Об этом в ходе пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Анвар Каримов.