В Татарстане хотят снизить уголовную ответственность за сбыт наркотиков

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МВД Республики Татарстан предложило снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Об этом в ходе пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Анвар Каримов.



Чиновник подчеркнул, что снижение возрастного порога вовлечения подростков в преступления, связанные с наркотиками, вызывает беспокойство. В текущем году среди задержанных в республике подростков было пятеро детей, не достигших 16-летнего возраста.

Каримов уточнил, что большинство из них пошли на преступление ради быстрого заработка. Они были убеждены, что в силу своего возраста не понесут уголовной ответственности.

МВД Республики Татарстан подготовило и направило предложение о снижении возраста уголовной ответственности за сбыт наркотиков в республиканский Госсовет.

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Анастасия Чинкова

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