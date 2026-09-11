Невролог рассказал, о какой проблеме сигнализирует быстрое засыпание

11 сентября 2026, 10:40

Невролог Эстол: Быстрое засыпание сигнализирует о дефиците сна

Фото: iStock/fizkes

Невролог Конрадо Эстол сообщил плохую новость людям, которые быстро засыпают. Об этом пишет издание El Confidencial.