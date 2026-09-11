Невролог рассказал, о какой проблеме сигнализирует быстрое засыпание
Невролог Конрадо Эстол сообщил плохую новость людям, которые быстро засыпают. Об этом пишет издание El Confidencial.
Специалист утверждает, что некоторые зачастую гордятся своей способностью быстро засыпать, однако это может свидетельствовать о хроническом недосыпе. К вечеру организм таких людей испытывает значительное утомление, пояснил он.
По словам невролога, идеальное время для засыпания составляет от 10 до 15 минут. Иногда мгновенное погружение в сон — это нормально, но если это происходит регулярно, это может указывать на необходимость увеличения времени ночного отдыха или установления более стабильного режима сна, пояснил Эстол.
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