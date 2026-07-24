Врач Братчикова предупредила о влиянии противозачаточных на онкориски
Заведующая лабораторией НИЛ здоровья женщины, матери и ребенка, доцент кафедры акушерства и гинекологии имени Савельевой Пироговского Университета Ольга Братчикова сообщила, что гормональные контрацептивы могут немного повышать вероятность рака груди, шейки матки и печени.
В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что метаанализ связал прием таких препаратов в течение пяти лет и дольше с ростом относительного риска рака молочной железы на 20%. После отмены таблеток показатель постепенно снижается и через десять лет возвращается к обычному уровню. Продолжительный прием КОК связывают и с повышенной вероятностью рака шейки матки. При этом главным фактором развития болезни остается заражение вирусом папилломы человека. На результаты исследований могут влиять сексуальное поведение женщин и регулярность скрининга.
Отдельные работы указывали на возможный рост риска рака печени при долгом использовании КОК. Однако исследование 2025 года с участием более 1,5 млн женщин не выявило связи между приемом таблеток и этим видом онкологии.
Для профилактики рака шейки матки важно пройти вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) — основного фактора риска этого заболевания. Также необходимо регулярно посещать гинеколога и проходить рекомендованные скрининговые обследования: цитологический мазок (ПАП-тест) и/или тест на ВПЧ. Использование барьерной контрацепции снижает вероятность передачи ВПЧ, хотя не исключает ее полностью. Следует отказаться от курения, поскольку оно повышает риск предраковых изменений шейки матки.
Для снижения риска рака молочной железы и печени рекомендуется поддерживать здоровый вес, регулярно заниматься физической активностью, ограничить алкоголь и не курить. Женщинам важно знать особенности семейного анамнеза: при случаях рака груди или яичников у близких родственников стоит обсудить с врачом необходимость генетического консультирования и более раннего наблюдения. Перед началом или продолжительным приемом гормональных контрацептивов необходимо обсудить индивидуальные риски и альтернативы с гинекологом; не следует самостоятельно отменять назначенные препараты.
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