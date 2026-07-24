Врач Братчикова предупредила о влиянии противозачаточных на онкориски

24 июля 2026, 08:40

Врач Братчикова: противозачаточные влияют на риск рака груди и шейки матки

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Заведующая лабораторией НИЛ здоровья женщины, матери и ребенка, доцент кафедры акушерства и гинекологии имени Савельевой Пироговского Университета Ольга Братчикова сообщила, что гормональные контрацептивы могут немного повышать вероятность рака груди, шейки матки и печени.