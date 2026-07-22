Врач раскрыла преимущества ежедневного употребления кофе
Диетолог Джоанна Кац рассказала, что ежедневное потребление умеренного количества кофе в может принести много пользы здоровью. Ее слова приводит издание The Takeout.
Специалист отметила, что в краткосрочной перспективе этот напиток улучшает концентрацию и скорость реакции. У некоторых людей он повышает физическую выносливость и мышечную силу.
Согласно исследованиям, если часто пить кофе, уменьшается риск развития сердечно-сосудистых патологий, диабета второго типа и болезней печени. Кроме того, ежедневное потребление умеренного количества этого напитка в долгосрочной перспективе снижает вероятность появления болезни Паркинсона и деменции.
Врач подчеркнула, что кофе вполне может быть частью здорового питания, однако полезные свойства не распространяются на все разновидности напитка. По ее словам, потенциальные преимущества кофе не следует автоматически относить к фирменным напиткам с большим количеством сахара, сиропов, молока или взбитых сливок в составе.
Читайте также: