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Врач раскрыла преимущества ежедневного употребления кофе

Диетолог Кац: ежедневное употребление кофе уменьшает риск развития деменции
Фото: iStock/iWichy

Диетолог Джоанна Кац рассказала, что ежедневное потребление умеренного количества кофе в может принести много пользы здоровью. Ее слова приводит издание The Takeout.



Специалист отметила, что в краткосрочной перспективе этот напиток улучшает концентрацию и скорость реакции. У некоторых людей он повышает физическую выносливость и мышечную силу.

Согласно исследованиям, если часто пить кофе, уменьшается риск развития сердечно-сосудистых патологий, диабета второго типа и болезней печени. Кроме того, ежедневное потребление умеренного количества этого напитка в долгосрочной перспективе снижает вероятность появления болезни Паркинсона и деменции.

Врач подчеркнула, что кофе вполне может быть частью здорового питания, однако полезные свойства не распространяются на все разновидности напитка. По ее словам, потенциальные преимущества кофе не следует автоматически относить к фирменным напиткам с большим количеством сахара, сиропов, молока или взбитых сливок в составе.

Лидия Пономарева

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