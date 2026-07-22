Врач раскрыла преимущества ежедневного употребления кофе

22 июля 2026, 09:09

Диетолог Кац: ежедневное употребление кофе уменьшает риск развития деменции

Фото: iStock/iWichy

Диетолог Джоанна Кац рассказала, что ежедневное потребление умеренного количества кофе в может принести много пользы здоровью. Ее слова приводит издание The Takeout.