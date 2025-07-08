Трихолог рассказала, сколько раз в неделю следует мыть голову летом

08 июля 2025, 13:15

Трихолог Нагайцева: мыть голову нужно в зависимости от типа кожи

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

По мнению иностранных специалистов, мыть голову в жаркое время года и в период цветения необходимо каждый день. Они утверждают, что пыльца может оставаться не только на одежде, но и на волосах.





Трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» опровергла это заявление, сказав, что голову нужно мыть по мере загрязнения в зависимости от типа кожи.





«Для кого-то ежедневно мыть — это норма, а у людей с сухим типом кожи так даже не получится, им это не нужно. Они могут мыть один раз в пять, семь или даже десять дней. У каждого свой режим, который не зависит от грязи, пыли, песка улице», — объяснила она.

«От времени суток тоже ничего не зависит: можно утром, днем, вечером — как захотите. Но ложится спать с мокрой головой не рекомендуется», — заключила Нагайцева.