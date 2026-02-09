«Разряды в мозге»: Невролог рассказала, из-за чего может развиться эпилепсия

09 февраля 2026, 10:33

Невролог Проваторова: эпилепсия может появиться из-за мутации

Фото: iStock/AndreyPopov

Международный день борьбы с эпилепсией отмечается 9 февраля. Это заболевание, протекающее в различных формах, для каждой из которых характерны свои симптомы, особенности и прогноз. Ряд форм болезни имеет исключительно благоприятный прогноз, в то время как некоторые, напротив, неблагоприятный.





Гла​​​​вный внештатный детский эпилептолог Московской области, врач-невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук Мария Проваторова в беседе с «Радио 1» заявила, что эпилепсия — это разнообразная группа заболеваний со способностью мозга генерировать повторные судорожно-эпилептические приступы.





«Суть эпилептического приступа — чрезмерные усиленные электрические разряды в мозге. Судороги, пена изо рта, потеря сознания — это только один из вариантов эпилептических приступов. На самом деле, они гораздо разнообразнее, все зависит от того, насколько захвачен мозг этими патологическими разрядами», — объяснила эксперт.

«Для этого заболевания характерна генетическая предрасположенность, причём это может не быть указание на наследственность, а просто личная мутация приводит к этому недугу. Также это может спровоцировать повреждение мозга в результате самых разных событий — черепно-мозговой травмы, инсульта, тяжелой инфекции», — рассказала невролог.

«Может произойти отёк мозга, и это действительно опасно, также может быть оказана неправильная помощь», — уточнила Проваторова.