Игорь Николаев пошёл против воли врачей ради тура по городам Подмосковья

08 февраля 2026, 17:21

Игорь Николаев (Фото: Instagram* @igor_nikolaev_music)

66-летний певец Игорь Николаев проведёт концертный тур по Подмосковью, несмотря на перенесённые три инфаркта и две серьёзные операции на сердце. Как певец рассказал в эфире программы «Судьба человека», врачи предупредили его о высоких рисках, поэтому он ограничится гастролями только в этом регионе.





Концерты пройдут в Серпухове, Люберцах, Чехове и других населённых пунктах региона, где есть подходящие площадки. Тур может принести Николаеву не менее 37 миллионов рублей. Некоторые поклонники в комментариях отмечают, что понимают желание артиста заработать. Они шутят, что певец «не устоял перед миллионами», и желают ему здоровья.

«Проскурякова не прогадала с мужиком, вон сколько лет, а он ещё столько денег зарабатывает», — коснулись фанаты супруги музыканта.