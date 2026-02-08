Достижения.рф

Игорь Николаев пошёл против воли врачей ради тура по городам Подмосковья

Игорь Николаев (Фото: Instagram* @igor_nikolaev_music)

66-летний певец Игорь Николаев проведёт концертный тур по Подмосковью, несмотря на перенесённые три инфаркта и две серьёзные операции на сердце. Как певец рассказал в эфире программы «Судьба человека», врачи предупредили его о высоких рисках, поэтому он ограничится гастролями только в этом регионе.



Концерты пройдут в Серпухове, Люберцах, Чехове и других населённых пунктах региона, где есть подходящие площадки. Тур может принести Николаеву не менее 37 миллионов рублей. Некоторые поклонники в комментариях отмечают, что понимают желание артиста заработать. Они шутят, что певец «не устоял перед миллионами», и желают ему здоровья.

«Проскурякова не прогадала с мужиком, вон сколько лет, а он ещё столько денег зарабатывает», — коснулись фанаты супруги музыканта.
Игорь Николаев получает доход не только от концертов и продажи песен. Он строго контролирует использование своих авторских прав. Без его разрешения никто не может публично исполнять его композиции или использовать запатентованную фразу «Выпьем за любовь».

Читайте также:

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0