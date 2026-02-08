Россиян предупредили, какую воду опасно пить для здоровья

08 февраля 2026, 10:58

Терапевт Вагина: вода из колодцев может быть опасна для печени и почек

Фото: Istock/Dzurag

Врач-терапевт «СберЗдоровья» Карина Вагина предупредила об опасности воды из колодцев или родников. По её словам, в такой воде могут находиться патогены, вызывающие гепатит А, ротавирус и лямблиоз, а также вредные химические вещества — нитраты и тяжёлые металлы.





В беседе с «RT» Вагина отметила, что длительное употребление такой жидкости повышает риск поражения почек, печени и нервной системы.

«Чтобы избежать подобных последствий, рекомендуется пить воду только из проверенных источников, например бутилированную или водопроводную с использованием бытового фильтра», — подчеркнула она.