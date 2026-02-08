Россиян предупредили, какую воду опасно пить для здоровья
Терапевт Вагина: вода из колодцев может быть опасна для печени и почек
Врач-терапевт «СберЗдоровья» Карина Вагина предупредила об опасности воды из колодцев или родников. По её словам, в такой воде могут находиться патогены, вызывающие гепатит А, ротавирус и лямблиоз, а также вредные химические вещества — нитраты и тяжёлые металлы.
В беседе с «RT» Вагина отметила, что длительное употребление такой жидкости повышает риск поражения почек, печени и нервной системы.
«Чтобы избежать подобных последствий, рекомендуется пить воду только из проверенных источников, например бутилированную или водопроводную с использованием бытового фильтра», — подчеркнула она.Врач предупредила, что вредно пить более литра воды в час на протяжении нескольких часов. Это может спровоцировать «водную интоксикацию» — резкое падение уровня натрия в крови.
При этом специалист отметила, что единой нормы потребления воды не существует, так как организм индивидуально регулирует потребность через чувство жажды. По словам Вагиной, показателем достаточного потребления служит светло-соломенный цвет мочи.