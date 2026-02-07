Врач раскрыл способы, которые помогают сделать кофе полезнее
Терапевт, главный врач и руководитель сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик дал любителям кофе несколько советов и рассказал, как сделать этот напиток полезнее, передает «Лента.ру».
Кардамон смягчает негативное влияние кофе на желудочно-кишечный тракт, а корица повышает чувствительность к инсулину, поделился Демидик. Кроме того, он рекомендовал после употребления этого напитка пить воду, чтобы избежать обезвоживания и улучшить работу почек.
Врач также посоветовал пить кофе только после приёма пищи и не позднее, чем за шесть часов до сна. Он отметил, что безопасной дозой считается до трёх чашек эспрессо в день. Демидик подчеркнул, что лучше всего выбирать кофе сорта арабика средней обжарки. Специалист рекомендовал не добавлять в кофе сахар, сливки или молоко, поскольку это может отрицательно сказаться на метаболических процессах в организме.
