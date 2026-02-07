Врач раскрыл способы, которые помогают сделать кофе полезнее

07 февраля 2026, 12:41

Терапевт Демидик: Кардамон уменьшает раздражающее действие кофе на ЖКТ

Фото: iStock/Olga Yastremska

Терапевт, главный врач и руководитель сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик дал любителям кофе несколько советов и рассказал, как сделать этот напиток полезнее, передает «Лента.ру».