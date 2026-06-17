«Неврологические заболевания»: Врач рассказала, как побороть зависимость детей от гаджетов

17 июня 2026, 18:18

Врач Иванова: вместо гаджетов детям нужно предлагать альтернативу

Фото: iStock/chameleonseye

Неделя профилактики зависимости от гаджетов в России заставляет родителей задуматься: где грань между «нормальным использованием» и тревожным симптомом? Родители часто делятся на два лагеря: одни винят во всех речевых проблемах планшет, другие — успокаивают себя тем, что «все дети сейчас такие».





Медицинский логопед НИКИ детства Анастасия Иванова в беседе с «Радио 1» заявила, что гаджеты — это модифицируемый фактор риска, но далеко не единственная причина нарушений.





«Смартфон далеко не всегда является причиной речевых нарушений. Задержка речи может быть связана с нарушением слуха, расстройствами аутистического спектра, неврологическими заболеваниями и генетическими факторами. Но экранное время рассматривается как один из модифицирующих факторов риска, особенно если оно заменяет живое общение», — уточнила она.

«Ограничение экранного времени само по себе редко является достаточным вмешательством. Тики, регресс речи, выраженные трудности коммуникации требуют профессиональной оценки. Уменьшение экранного времени может стать важной частью комплексной коррекции, но точно не единственной. Однако это не значит, что на экраны можно махнуть рукой. Необходимо смотреть не только на время, но и на содержание. Наибольшую тревогу у специалистов вызывает фрагментированный контент. Он перегружает систему внимания, снижает способность к длительной концентрации, нарушает мышление, память и в целом уровень интеллектуального развития у детей», — предупредил логопед.

«Для младших — совместные игры, чтение, творчество, прогулки. Для школьников — кружки, спорт, настольные игры, семейные ритуалы. Очень важно устанавливать предсказуемые правила: ограничивать время перед сном, создавать безэкранные зоны. Но самое сильное средство — это собственный пример родителей», — резюмировала Иванова.