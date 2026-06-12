Суд ограничил в правах многодетную мать, которая несколько лет жила с мумией погибшего мужа. Что рассказали ее дети о жизни в семье?
В Ленинградской области суд ограничил в родительских правах женщину, которая на протяжении нескольких лет скрывала смерть супруга и продолжала хранить его тело в доме. После проверки специалисты также направили ее на психиатрическое лечение. Резонансная история получила огласку после того, как инспектор по делам несовершеннолетних во время очередной проверки семьи обнаружил в одной из комнат мумифицированные останки мужчины. Подробнее — в материале «Радио 1».
Проверка семьи привела к шокирующей находкеВ феврале 2024 года семью проверял инспектор ПДН. Во время визита он обратил внимание на то, что дети длительное время не посещали школу. При осмотре дома специалисты обнаружили в одной из комнат иссохшее тело мужчины, скрытое под несколькими слоями плотных одеял.
Обстановку дополняли предметы мистической тематики. Рядом с кроватью находился оккультный крест, а стены украшали изображения древнеегипетского божества, связанного с миром мертвых. Следствие установило, что женщина на протяжении нескольких лет скрывала смерть супруга и верила, что однажды он сможет вернуться к жизни.
После проведения проверки специалисты выявили у нее серьезное психическое расстройство. Впоследствии суд ограничил женщину в родительских правах. Позже троих несовершеннолетних детей передали в специализированный ресурсный центр. Там они впервые подробно рассказали о том, что происходило в семье на протяжении многих лет.
Детей разместили в ресурсном центреПосле изъятия из семьи детей направили в ресурсный центр Ленинградской области, который оказывает помощь сиротам и несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Недавно учреждение посетил легенда «Зенита» и общественный деятель Александр Кержаков. Как выяснилось, он уже несколько лет помогает центру и поддерживает его воспитанников.
Вместе с ним приехал видеоблогер Витя Кравченко. Во время экскурсии по учреждению он познакомился с 13-летними братьями-близнецами, которые впервые решили публично рассказать о своем детстве.
«Отец сказал, что умрет назло всем»Братья-близнецы живут в ресурсном центре уже более двух лет. Подростки признаются, что больше всего любят читать энциклопедии и узнавать новые факты об окружающем мире.
«Больше всего нам нравится энциклопедии. Интересно что-то новое узнавать», — рассказывают мальчики.
По их словам, из-за длительного отсутствия полноценного обучения они до сих пор наверстывают школьную программу. Дети рассказали, что пока не учат историю в школе. По возрасту они должны быть в седьмом классе, но учатся в четвертом. Они добавили, что в центре им нравится.
«В центре очень прикольно, здесь все как в хорошей семье. Мы одеты во все чистое, нас вкусно кормят. Мы рады быть здесь», — отметили они.О своем прошлом братья говорят удивительно спокойно. По их словам, когда-то семья переехала из Санкт-Петербурга в сельскую местность Ленинградской области. Родители объясняли это проблемами со здоровьем старшей дочери и желанием жить вдали от городского воздуха.
Семья поселилась в большом двухэтажном доме. Однако отношения между родителями постепенно ухудшались, а конфликты происходили все чаще.
«Однажды у папы случился сердечный приступ. Перед этим он крикнул матери, что умрет всем назло. И упал на кровать. Она подумала, что он притворился мертвым или что он просто уснул или в коме. Когда мама поняла, что папа умер, то держала это втайне от нас. И у нее начала "ехать" крыша. Как мы теперь знаем — у нее шизофрения. Возможно, она передалась от бабушки», — делились братья.
Дом превратился в место постоянного страхаБратья утверждают, что долгое время не знали о судьбе отца и даже не подозревали, что его тело находится в доме. Тем временем жизнь семьи становилась все тяжелее. Дети рассказали, что они питались просроченными продуктами из магазинов.
Кроме того, у них нарушился режим сна: ребятам приходилось просыпаться в шесть утра, а ложились спать поздно, так как женщина заставляла их заниматься уборкой, выполнять домашнюю работу и вести хозяйство.
«А сама ничего не делала, запиралась в той самой комнате по несколько дней и не выходила. Ей было плохо из-за смерти отца. Даже не ухаживала за своими собаками, которых сама же набрала. Все убирали мы и наша старшая сестра», — подчеркивали они.Внимание органов опеки семья привлекла еще в конце 2022 года. Специалисты неоднократно посещали дом из-за того, что дети не ходили в образовательное учреждение. Однако женщина каждый раз находила объяснения происходящему.
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Когда родственники и знакомые интересовались судьбой супруга, она утверждала, что мужчина находится на лечении за границей.
«Она умела производить хорошее впечатление»Подростки отмечают, что мать совершенно по-разному вела себя дома и при посторонних людях. Близнецы отметили, что на публике их мать казалась очень доброй и заботливой. Никто не мог представить, что происходит за закрытыми дверями: там она была совсем другим человеком.
О смерти отца дети узнали лишь незадолго до вмешательства правоохранительных органов.
«Папа пролежал на кровати в той комнате 3,5 года. Мы узнали об этом только в последнюю неделю, потому что не чувствовали запахов. Мама спрятала его под большим слоем нескольких одеял на кровати. А она рядом спала», — рассказали они.Решающую роль в раскрытии произошедшего сыграла старшая сестра. По словам братьев, девушка первой узнала правду и обратилась в правоохранительные органы. Близнецы добавили, что не плакали из-за смерти отца. Они объяснили это тем, что дома были постоянно заняты работой, поэтому времени на скорбь просто не оставалось.
Где сейчас находятся детиПосле проверки специалисты провели комплексное обследование женщины и подтвердили наличие психического заболевания. Суд ограничил ее в родительских правах.
Четверых детей из семьи изъяли и передали под защиту государства. Старшая дочь к тому моменту уже достигла совершеннолетия и начала самостоятельную жизнь. Трое младших детей продолжают находиться в специализированном учреждении.
По информации надзорных органов Ленинградской области, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Подростки получают образование, необходимую медицинскую помощь и поддержку специалистов. При этом мать детей их не навещает.
О чем мечтают братья-близнецыНесмотря на тяжелое прошлое, подростки стараются строить планы на будущее. Они признаются, что мечтают о любящей семье и возможности получить хорошее образование.
«Хорошая семья — там, где есть мама, папа, полная семья. И где есть немного детей», — поделились мальчики.