12 июня 2026, 04:07

Фото: istockphoto / mactrunk

В Ленинградской области суд ограничил в родительских правах женщину, которая на протяжении нескольких лет скрывала смерть супруга и продолжала хранить его тело в доме. После проверки специалисты также направили ее на психиатрическое лечение. Резонансная история получила огласку после того, как инспектор по делам несовершеннолетних во время очередной проверки семьи обнаружил в одной из комнат мумифицированные останки мужчины. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Проверка семьи привела к шокирующей находке Детей разместили в ресурсном центре «Отец сказал, что умрет назло всем» Дом превратился в место постоянного страха «Она умела производить хорошее впечатление» Где сейчас находятся дети О чем мечтают братья-близнецы

Проверка семьи привела к шокирующей находке

Фото: istockphoto / Synthetic-Exposition

Детей разместили в ресурсном центре

«Отец сказал, что умрет назло всем»

«Больше всего нам нравится энциклопедии. Интересно что-то новое узнавать», — рассказывают мальчики.

Фото: istockphoto / diignat

«В центре очень прикольно, здесь все как в хорошей семье. Мы одеты во все чистое, нас вкусно кормят. Мы рады быть здесь», — отметили они.

«Однажды у папы случился сердечный приступ. Перед этим он крикнул матери, что умрет всем назло. И упал на кровать. Она подумала, что он притворился мертвым или что он просто уснул или в коме. Когда мама поняла, что папа умер, то держала это втайне от нас. И у нее начала "ехать" крыша. Как мы теперь знаем — у нее шизофрения. Возможно, она передалась от бабушки», — делились братья.

Фото: istockphoto / dragana991

Дом превратился в место постоянного страха

«А сама ничего не делала, запиралась в той самой комнате по несколько дней и не выходила. Ей было плохо из-за смерти отца. Даже не ухаживала за своими собаками, которых сама же набрала. Все убирали мы и наша старшая сестра», — подчеркивали они.

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«Она умела производить хорошее впечатление»

Фото: istockphoto / dragana991

«Папа пролежал на кровати в той комнате 3,5 года. Мы узнали об этом только в последнюю неделю, потому что не чувствовали запахов. Мама спрятала его под большим слоем нескольких одеял на кровати. А она рядом спала», — рассказали они.

Где сейчас находятся дети

Фото: istockphoto / eranicle

О чем мечтают братья-близнецы

«Хорошая семья — там, где есть мама, папа, полная семья. И где есть немного детей», — поделились мальчики.