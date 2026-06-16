Родителям объяснили, почему тонущие дети почти никогда не позовут на помощь

16 июня 2026, 06:36

ТАСС: Из-за особенностей своей психики дети не зовут на помощь, когда начинают тонуть

Фото: iStock/aetb

Дети, начинающие тонуть, обычно не зовут на помощь. Об этом в беседе с ТАСС предупредил главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Илья Асмаковский.





По его словам, когда ребёнок оказывается в опасности на воде, детская психика не позволяет ему понять, что следует кричать и привлекать к себе внимание. Несовершеннолетний окажется под водой совершенно бесшумно. Поэтому родителям категорически запрещено оставлять детей одних у реки, озера или моря без надзора, даже если сами они находятся неподалёку.



