Родителям объяснили, почему тонущие дети почти никогда не позовут на помощь
ТАСС: Из-за особенностей своей психики дети не зовут на помощь, когда начинают тонуть
Дети, начинающие тонуть, обычно не зовут на помощь. Об этом в беседе с ТАСС предупредил главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Илья Асмаковский.
По его словам, когда ребёнок оказывается в опасности на воде, детская психика не позволяет ему понять, что следует кричать и привлекать к себе внимание. Несовершеннолетний окажется под водой совершенно бесшумно. Поэтому родителям категорически запрещено оставлять детей одних у реки, озера или моря без надзора, даже если сами они находятся неподалёку.
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Отмечается, что с начала 2026 года в Приморье уже утонули шесть человек, включая одного ребёнка. Более того, чаще всего малыши и подростки гибнут в пресных водоёмах, а не на морском побережье.
Самая опасная зона для купания — водохранилища. В таких местах уровень воды может резко меняться, из-за чего ноги время от времени внезапно перестают доставать до дна. Кроме того, вода прогревается неравномерно, и попадание в холодную струю способно спровоцировать спазм связок голоса. Тогда ни ребёнку, ни взрослому уже не удастся позвать на помощь.
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