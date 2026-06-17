Врач объяснила, как гаджеты крадут жизнь детей
Логопед Иванова: гаджеты подменяют у детей процесс формирования нейросвязей
В России стартовала неделя профилактики зависимости от гаджетов. И пока взрослые спорят о «нормах» экранного времени, специалисты бьет тревогу: дело не в количестве часов, а в том, что цифровой мир вытесняет живой диалог — единственный инструмент, который действительно учит ребенка говорить и понимать других.
Медицинский логопед НИКИ детства Анастасия Иванова в беседе с «Радио 1» заявила, что главная опасность гаджетов для ребенка до трех лет вовсе не в «синем свете» или «излучении», а в том, что экран подменяет собой сложный биологический процесс формирования нейросвязей.
«Первые три года жизни являются для ребенка сенситивным периодом. В это время его мозг отличается высокой нейропластичностью. Но развитие речи не происходит изолированно, оно происходит в процессе живого общения со взрослыми. Ключевое значение имеет взаимный обмен сигналами между ребенком и взрослым», — сказал он.
По словам эксперта, когда мама или папа реагируют на взгляд, жест или лепет малыша, в мозге запускается цепочка: «я сказал — мне ответили — я понял». Экран же этой обратной связи не дает. Ребенок слышит речь, но не учится вступать в диалог. Исследования подтверждают: увеличение экранного времени в раннем возрасте напрямую связано с задержкой экспрессивной речи.
«У дошкольников и младших школьников экраны бьют по другому фронту — по эмоциональному интеллекту и прагматической стороне языка. В этот возрастной период включаются не только слова, но и невербальные сигналы: интонация, мимика, жесты, эмоциональная реакция собеседника. Эти элементы помогают осваивать прагматическую сторону языка — умение вести диалог, понимать подтекст, адаптировать речь к ситуации. Цифровое взаимодействие, в отличие от живого, всегда ограничивает количество двусторонних речевых обменов», — подчеркнула Иванова.
Она добавила, что стоит разделять понятия «пассивный просмотр» и «совместное использование» устройств.
«Разное потребление контента дает разный результат. Образовательный контент при активном участии родителей оказывает более благоприятное влияние, чем пассивный просмотр. Однако даже самые лучшие развивающие приложения проигрывают обычной книжке», — отметила логопед.