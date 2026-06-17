Врач объяснила, как гаджеты крадут жизнь детей

17 июня 2026, 17:39

Логопед Иванова: гаджеты подменяют у детей процесс формирования нейросвязей

Фото: iStock/dolgachov

В России стартовала неделя профилактики зависимости от гаджетов. И пока взрослые спорят о «нормах» экранного времени, специалисты бьет тревогу: дело не в количестве часов, а в том, что цифровой мир вытесняет живой диалог — единственный инструмент, который действительно учит ребенка говорить и понимать других.





Медицинский логопед НИКИ детства Анастасия Иванова в беседе с «Радио 1» заявила, что главная опасность гаджетов для ребенка до трех лет вовсе не в «синем свете» или «излучении», а в том, что экран подменяет собой сложный биологический процесс формирования нейросвязей.





«Первые три года жизни являются для ребенка сенситивным периодом. В это время его мозг отличается высокой нейропластичностью. Но развитие речи не происходит изолированно, оно происходит в процессе живого общения со взрослыми. Ключевое значение имеет взаимный обмен сигналами между ребенком и взрослым», — сказал он.

«У дошкольников и младших школьников экраны бьют по другому фронту — по эмоциональному интеллекту и прагматической стороне языка. В этот возрастной период включаются не только слова, но и невербальные сигналы: интонация, мимика, жесты, эмоциональная реакция собеседника. Эти элементы помогают осваивать прагматическую сторону языка — умение вести диалог, понимать подтекст, адаптировать речь к ситуации. Цифровое взаимодействие, в отличие от живого, всегда ограничивает количество двусторонних речевых обменов», — подчеркнула Иванова.

«Разное потребление контента дает разный результат. Образовательный контент при активном участии родителей оказывает более благоприятное влияние, чем пассивный просмотр. Однако даже самые лучшие развивающие приложения проигрывают обычной книжке», — отметила логопед.