«Не квас»: Врач назвала идеальную заправку для окрошки
Врач Устинова: окрошка на кефире полезнее, чем на квасе
Врач-терапевт Елена Устинова рассказала, что окрошка содержит витамины, клетчатку и минералы. Овощи и зелень в составе насыщают организм, улучшают пищеварение и дают долгое чувство сытости, а калорийность блюда остаётся низкой.
В беседе с «Газетой.Ru» диетолог порекомендовала выбирать основу из кефира или сыворотки: они содержат пробиотики, белок и мало углеводов.
«Окрошка на квасе будет более высокоуглеводной, поэтому приверженцам здорового питания лучше выбирать кефир или сыворотку», — отметила Елена.По словам Устиновой, лучший белковый компонент — варёные яйца, можно использовать мясо, а от колбасы и ветчины стоит отказаться.
«В молочную сыворотку добавляются нарезанные соломкой огурцы, варёная свёкла, зелёный лук и укроп. Перед подачей в каждую порцию добавляется порезанное яйцо. Если нравится поострее — можно добавить горчицу», — рассказала диетолог идеальный состав блюда.Специалист подчеркнула: окрошка подходит тем, кто следит за весом или нуждается в длительном чувстве сытости.