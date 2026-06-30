«Не квас»: Врач назвала идеальную заправку для окрошки

30 июня 2026, 10:28

Врач Устинова: окрошка на кефире полезнее, чем на квасе

Фото: Istock/Olga Yastremska

Врач-терапевт Елена Устинова рассказала, что окрошка содержит витамины, клетчатку и минералы. Овощи и зелень в составе насыщают организм, улучшают пищеварение и дают долгое чувство сытости, а калорийность блюда остаётся низкой.





В беседе с «Газетой.Ru» диетолог порекомендовала выбирать основу из кефира или сыворотки: они содержат пробиотики, белок и мало углеводов.

«Окрошка на квасе будет более высокоуглеводной, поэтому приверженцам здорового питания лучше выбирать кефир или сыворотку», — отметила Елена.

«В молочную сыворотку добавляются нарезанные соломкой огурцы, варёная свёкла, зелёный лук и укроп. Перед подачей в каждую порцию добавляется порезанное яйцо. Если нравится поострее — можно добавить горчицу», — рассказала диетолог идеальный состав блюда.