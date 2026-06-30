Коломенские врачи спасли самокатчицу с переломами костей черепа

30 июня 2026, 15:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Девушку, упавшую с электросамоката и получившую серьёзные черепно-мозговые травмы, спасли нейрохирурги Коломенской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





При поступлении у пациентки было угнетённое состояние сознания, она не реагировала, когда к ней обращались. Компьютерная томография показала перелом правой теменной и височной костей с переходом на основание черепа и гематому, давящую на мозг.





«Врачи экстренно провели трепанацию черепа и удалили острую эпидуральную гематому объемом 120 мл», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман.