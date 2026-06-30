Врач назвал оптимальную частоту мытья волос летом
Дерматолог Стефано Мария Серини заявил, что летом обычно меняется частота мытья волос, поскольку кожа головы быстрее становится жирной. Об этом пишет издание El Economista.
Серини пояснил, что частота мытья волос летом зависит от их типа. Например, людям с жирной кожей головы или активным образом жизни рекомендуется мыть волосы пять-шесть раз в неделю, подчеркнул эксперт.
При сухом или нормальном типе кожи головы волосы требуют мытья каждые два-три дня, отметил врач. Если по каким-либо причинам человек предпочитает мыть голову чаще, следует использовать мягкие и питательные средства, которые сохраняют естественные масла волос, добавил специалист.
Ранее врач-трихолог Ольга Кохас назвала опасность народных средств в борьбе с облысением. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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