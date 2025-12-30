На одном из проспектов Петербурга оставили фургон с собаками

30 декабря 2025, 19:36

«Фонтанка»: На Скобелевском проспекте обнаружили фургон с собаками внутри

Фото: istockphoto/Alexander Kuzmin

Очевидцы заметили фургон с запертыми в нем собаками на Скобелевском проспекте Петербурга.





Как пишет «Фонтанка», по словам горожан, животные находятся в машине на морозе и подают признаки жизни. Изнутри слышно скулеж и скрежет когтей. Также утверждается, что владелец не выходит на связь, а похожий случай с этими же собаками уже был осенью.



О ситуации журналистам 30 декабря рассказала петербурженка Светлана. Об инциденте она узнала из соцсетей, после чего приехала на место.





«Повар сказал, что пару дней назад видел человека — бородатого мужчину. Видимо, хозяина. Он подходил к машине. Им самим это все тоже не нравится. Говорят, запах неприятный», — сказала собеседница.

«В сентябре зоозащитники уже приезжали туда с полицией, но ничего не добились. Хозяин сказал, что у него все хорошо, а собак показывать отказался», — добавила очевидица.