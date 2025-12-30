На одном из проспектов Петербурга оставили фургон с собаками
«Фонтанка»: На Скобелевском проспекте обнаружили фургон с собаками внутри
Очевидцы заметили фургон с запертыми в нем собаками на Скобелевском проспекте Петербурга.
Как пишет «Фонтанка», по словам горожан, животные находятся в машине на морозе и подают признаки жизни. Изнутри слышно скулеж и скрежет когтей. Также утверждается, что владелец не выходит на связь, а похожий случай с этими же собаками уже был осенью.
О ситуации журналистам 30 декабря рассказала петербурженка Светлана. Об инциденте она узнала из соцсетей, после чего приехала на место.
«Повар сказал, что пару дней назад видел человека — бородатого мужчину. Видимо, хозяина. Он подходил к машине. Им самим это все тоже не нравится. Говорят, запах неприятный», — сказала собеседница.Из публикаций в соцсетях и общения с зоозащитниками Светлана выяснила, что аналогичный фургон уже привлекал внимание активистов в сентябре. Тогда, по их данным, речь шла о заводчике по имени Дмитрий.
«В сентябре зоозащитники уже приезжали туда с полицией, но ничего не добились. Хозяин сказал, что у него все хорошо, а собак показывать отказался», — добавила очевидица.
По информации активистов, тогда в фургоне содержались пять собак и щенки породы австралийский хилер. Одно животное удалось забрать. Позже, утверждают зоозащитники, выяснилось, что у спасенной собаки отсутствовал язык: по их словам, он «застрял в лакомстве и сгнил».
По утверждению очевидцев, владелец говорил полиции, что собаки — его «вещь», и настаивал, что им ничего не угрожает. Фургон он называл временным местом содержания — «пока не доехали до дачи».
Светлана обратилась в экстренные службы и к зоозащитникам, несколько раз звонив по номеру 112 — ночью и днем.
«В экстренной службе сказали, что заявку приняли и передадут в полицию. Я просила поторопиться, потому что ситуация, мне кажется, на часы», — резюмировала она.«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
