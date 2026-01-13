«Настоящий концлагерь»: В пермском приюте собаки умирали от голода и ели друг друга

13 января 2026, 19:16

В Перми волонтёры обнаружили десятки погибших собак в приюте «Антидогхантер»

Фото: Istock/fortise

Зоозащитники 11 января обнаружили в пермском приюте «Антидогхантер» истощённых, погибших и раненых животных. Прибывшие на место добровольцы зафиксировали множество трупов, сильную грязь и заснеженные вольеры. Подробности сообщает «КП»-Пермь».





Активисты вывезли около 50-60 выживших собак, однако многие животные, по их словам, уже погибли от голода и болезней.

«То, что мы увидели — не поддаётся никакому описанию. Это настоящий концлагерь для собак — скелеты, обтянутые шерстью... Они лежали в вольерах и будках, свернувшись клубочками. Кто-то глодал останки умерших сородичей, часть трупов лежала в больших морозильных камерах», — рассказал волонтёр.