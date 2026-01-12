Сотрудница Псковского правительства выкинула собак на мороз и поплатилась
В Псковской области уволили заместителя начальника правового управления регионального правительства Светлану Удовенко.
Кадровое решение приняли после инцидента с породистыми собаками, которых, по данным волонтеров, оставили на морозе на трассе. Удовенко, как сообщается, занималась разведением такс и спаниелей.
Об увольнении губернатор Михаил Ведерников написал в своем канале в мессенджере MAX. Он уточнил, что поиски животных организовали волонтеры и именно благодаря их действиям собак удалось спасти от гибели.
Глава региона также заявил, что бывшая сотрудница правительства должна понести ответственность по закону. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. После поступления информации в правительстве региона начали служебную проверку, сообщает «Псковская лента новостей».
Ранее, в начале января 2026 года, псковские зоозащитники рассказали, что на трассе Псков — Сланцы обнаружили около 25 породистых собак, которых, предположительно, бросили намеренно. Журналисты отмечали, что поводом могла стать полицейская проверка. На владелицу животных неоднократно поступали жалобы.
