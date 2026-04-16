«Ничего не ем, но толстею»: Нутрициолог раскрыла главную тайну снижения веса

16 апреля 2026, 10:48

Нутрициолог Савельева: для того чтобы не набирать вес, нужно иметь план питания

«Я почти не ем. Утром кофе, днем перехватил печеньку, вечером нормально поужинал. Откуда вес?» — эту жалобу нутрициологи слышат каждый день. В ней нет обмана, но есть ошибка. Человек действительно не осознает, сколько и чего он съедает, потому что его питание хаотично.





Нутрициолог, эксперт по фитнесу Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» объяснила, почему спонтанность убивает фигуру, а план — не тюрьма, а освобождение, и как обычный конструктор тарелки превращает еду из врага в союзника.





«Вы ничего не едите, но объём талии увеличивается. Здесь нет ничего необъяснимого. Человек не успевает завтракать, утром ему не хочется, а потом вечером наступает неравный бой с супермаркетом. Голодный, уставший, после стрессового дня человек оказывается в храме гиперстимулов. И его мозг, ищущий быстрого дофамина, выбирает не брокколи. Проблема не в жадности или слабоволии. Проблема в том, что решение о еде принимается в момент максимальной уязвимости», — сказала эксперт.

«На самом деле, это единственный метод, который позволяет абсолютно чётко управлять собственным телом. Композиция тела находится в ваших руках — это 100%. План не запрещает вам любимую еду, не заставляет есть через силу. План — это страховка от вас же — уставшего, голодного и беззащитного перед полкой с чипсами», — отметила Савельева.

«Когда руки уже затряслись — поздно, никакой конструктор не поможет. Вы нервничаете, а в таком состоянии принимать пищу не надо. План помогает именно не доходить до этой точки. Регулярность и предсказуемость убирают драму из процесса еды. Вы едите не потому, что "не можете больше терпеть", а потому что пришло время», — резюмировала нутрициолог.