Нутрициолог рассказала, в каких блюдах использовать зелень, чтобы она не потеряла пользу
Нутрициолог Макарова: зелень для пользы не стоит термически обрабатывать
Можно ли класть шпинат в горячий омлет или лучше есть его только свежим? Сочетается ли зелень с фруктами и творогом? И как сделать так, чтобы даже пресная гречка заиграла новыми красками без вреда для фигуры?
Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» развеяла мифы о термической обработке и дала конкретные рецепты для каждого приема пищи. Она заявила, что главный принцип здорового питания — минимизация термической обработки зелени. Однако это не значит, что ее нельзя готовить.
«Витамин C разрушается при контакте с металлом и нагревании. Поэтому, если нужно приготовить омлет, то чем меньше время термической обработки и температура, тем лучше. Мелко режем, добавляем в самом конце, чтобы листики распустились, держим 30 секунд, убираем с огня и подаём к столу», — посоветовала она.
Макарова подчеркнула, что зелень — это не просто гарнир, а помощник в усвоении тяжелой пищи. Она идеально подходит к белковым продуктам: мясу, рыбе, яйцам, творогу.
Варианты использования:
- Завтрак: в омлет, в кашу (если безмолочная), в бутерброды с рыбой или курицей;
- Соусы: мелко порубить и смешать с йогуртом или сметаной;
- Нестандартное решение: горькие виды зелени (руккола, сельдерей) полезны для желчного пузыря, но их вкус можно смягчить в смузи.
«Вся зелень, имеющая горьковатый вкус, очень благотворно влияет на желчь. Но можно сочетать с чем-то нейтральным, добавить кислинку — сок лимона, шпинат или фрукт (грушу, яблоко, киви), чтобы нейтрализовать горький вкус», — добавила нутрициолог.