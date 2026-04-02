Нутрициолог рассказала, в каких блюдах использовать зелень, чтобы она не потеряла пользу

02 апреля 2026, 11:30

Нутрициолог Макарова: зелень для пользы не стоит термически обрабатывать

Можно ли класть шпинат в горячий омлет или лучше есть его только свежим? Сочетается ли зелень с фруктами и творогом? И как сделать так, чтобы даже пресная гречка заиграла новыми красками без вреда для фигуры?





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» развеяла мифы о термической обработке и дала конкретные рецепты для каждого приема пищи. Она заявила, что главный принцип здорового питания — минимизация термической обработки зелени. Однако это не значит, что ее нельзя готовить.





«Витамин C разрушается при контакте с металлом и нагревании. Поэтому, если нужно приготовить омлет, то чем меньше время термической обработки и температура, тем лучше. Мелко режем, добавляем в самом конце, чтобы листики распустились, держим 30 секунд, убираем с огня и подаём к столу», — посоветовала она.

Завтрак: в омлет, в кашу (если безмолочная), в бутерброды с рыбой или курицей;

в омлет, в кашу (если безмолочная), в бутерброды с рыбой или курицей; Соусы: мелко порубить и смешать с йогуртом или сметаной;

мелко порубить и смешать с йогуртом или сметаной; Нестандартное решение: горькие виды зелени (руккола, сельдерей) полезны для желчного пузыря, но их вкус можно смягчить в смузи.

«Вся зелень, имеющая горьковатый вкус, очень благотворно влияет на желчь. Но можно сочетать с чем-то нейтральным, добавить кислинку — сок лимона, шпинат или фрукт (грушу, яблоко, киви), чтобы нейтрализовать горький вкус», — добавила нутрициолог.