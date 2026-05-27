«Никаких антибиотиков»: Педиатр рассказала, что не стоит класть в аптечку для путешествия

Фото: iStock/CentralITAlliance

Путешествие с детьми — всегда зона повышенной родительской тревожности. И если чемодан уже трещит по швам от «а вдруг пригодится», то следует остановиться.



Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» рассказала, что не стоит класть в аптечку «на всякий случай», когда едете в отпуск с ребенком.

  • Противовирусные для иммунитета: таких препаратов, которые можно взять с собой от всего, к сожалению или к счастью, не существует;
  • Сиропы от кашля: малоэффективны, как бы их ни рекламировали;
  • Противорвотные и «останавливающие» средства от поноса (на основе лоперамида): они могут быть опасны при самостоятельном назначении, если понадобятся — их подберут врачи в стационаре;
  • Антибиотики: нет универсальной таблетки от всего;
  • Обилие бинтов и жгутов: достаточно стерильных пластырей. Но помните: если рана кровоточит или ребёнка укусило животное, не нужно никакой самодеятельности. Немедленно к врачу для решения вопроса о прививке от бешенства.
«Аптечка в отпуск с ребёнком не должна быть огромной. Она должна быть умной. Чётко под возраст, страну и здравый смысл», — отметила врач.

Она добавила, что для путешествий с грудничками есть отдельные рекомендации.

«В аптечку для младенца стоит добавить ушные капли, средства от колик и газиков, запас привычной смеси и подгузников», сказала Зайниддинова.
Анастасия Панченко

