«Никаких антибиотиков»: Педиатр рассказала, что не стоит класть в аптечку для путешествия
Путешествие с детьми — всегда зона повышенной родительской тревожности. И если чемодан уже трещит по швам от «а вдруг пригодится», то следует остановиться.
Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» рассказала, что не стоит класть в аптечку «на всякий случай», когда едете в отпуск с ребенком.
- Противовирусные для иммунитета: таких препаратов, которые можно взять с собой от всего, к сожалению или к счастью, не существует;
- Сиропы от кашля: малоэффективны, как бы их ни рекламировали;
- Противорвотные и «останавливающие» средства от поноса (на основе лоперамида): они могут быть опасны при самостоятельном назначении, если понадобятся — их подберут врачи в стационаре;
- Антибиотики: нет универсальной таблетки от всего;
- Обилие бинтов и жгутов: достаточно стерильных пластырей. Но помните: если рана кровоточит или ребёнка укусило животное, не нужно никакой самодеятельности. Немедленно к врачу для решения вопроса о прививке от бешенства.
«Аптечка в отпуск с ребёнком не должна быть огромной. Она должна быть умной. Чётко под возраст, страну и здравый смысл», — отметила врач.
Она добавила, что для путешествий с грудничками есть отдельные рекомендации.
«В аптечку для младенца стоит добавить ушные капли, средства от колик и газиков, запас привычной смеси и подгузников», — сказала Зайниддинова.