«Никаких антибиотиков»: Педиатр рассказала, что не стоит класть в аптечку для путешествия

27 мая 2026, 18:02

Врач Зайниддинова: в аптечке для путешествия не должно быть антибиотиков

Путешествие с детьми — всегда зона повышенной родительской тревожности. И если чемодан уже трещит по швам от «а вдруг пригодится», то следует остановиться.





Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» рассказала, что не стоит класть в аптечку «на всякий случай», когда едете в отпуск с ребенком.





Противовирусные для иммунитета: таких препаратов, которые можно взять с собой от всего, к сожалению или к счастью, не существует;

Сиропы от кашля: малоэффективны, как бы их ни рекламировали;

Противорвотные и «останавливающие» средства от поноса (на основе лоперамида): они могут быть опасны при самостоятельном назначении, если понадобятся — их подберут врачи в стационаре;

Антибиотики: нет универсальной таблетки от всего;

нет универсальной таблетки от всего; Обилие бинтов и жгутов: достаточно стерильных пластырей. Но помните: если рана кровоточит или ребёнка укусило животное, не нужно никакой самодеятельности. Немедленно к врачу для решения вопроса о прививке от бешенства.

«Аптечка в отпуск с ребёнком не должна быть огромной. Она должна быть умной. Чётко под возраст, страну и здравый смысл», — отметила врач.