Педиатр-садист 12 лет насиловал детей прямо в клинике, совершив 130 сексуальных преступлений
В Германии 45-летнего педиатра обвинили в 130 сексуальных преступлениях против детей, которые он скрывал на протяжении 12 лет. Все это время мужчина находил себе новых жертв, пишет издание Stern.
Врач работал в клиниках городов Ратенов и Науэн (федеральная земля Бранденбург). По предварительной информации, в период с 2013 по 2025 год он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении маленьких пациентов.
Извращённые фантазии садист-педофил воплощал прямо на рабочем месте. Остановить его смогла мать одного из детей, которая застала врача в момент жестокого акта — он насиловал ее ребенка. Руководство клиники, где работал обвиняемый, пообещало пересмотреть внутренние защитные механизмы и изучить случившееся с привлечением независимых экспертов.
Осенью 2025 года педиатра задержали, он до сих пор находится под стражей. Прокуратура Потсдама и полиция Бранденбурга продолжают расследование, стремясь установить всех пострадавших от рук детского врача.
Читайте также: