Врач предупредила об опасности безрецептурных снотворных
Употребление безрецептурных снотворных может привести к зависимости, а высокие дозы способны повредить печень. Такое предупреждение сделала в беседе с РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
Она пояснила, что главная опасность снотворных, которые аптеки продают без назначения врача, кроется в привыкании. Человек будет вынужден постоянно увеличивать дозу, в то время как препараты перестают помогать.
Некоторые из этих средств имеют в своем составе фенобарбитал: он ухудшает способность концентрироваться, ослабляет внимание, а также порождает зависимость. Кроме того, так называемые «народные» снотворные дают ощутимый эффект лишь в больших дозах, которые опасны для печени.
Ранее гинеколог-эндокринолог Татьяна Сонина предупредила о вреде сидячей работы для женского здоровья.
