Врач объяснил, почему опасно превышать рекомендованную дозу валерьянки
Передозировка валерьянкой вместе с алкоголем способна привести к коме, а при тяжёлой интоксикации возможно парадоксальное возбуждение. Об этом ТАСС сообщил замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ), доктор биологических наук Михаил Хвостов.
Вопреки распространённому мнению о безвредности этой «травки», превышение дозы грозит не только сонливостью, но и серьёзными нарушениями для сердца и нервной системы. Медицине неизвестны летальные исходы исключительно от валерианы, однако её сочетание с алкоголем или другими успокоительными может спровоцировать коматозное состояние.
Небольшое превышение дозы вызывает у человека вялость, непреодолимое желание спать, подташнивание и редкий пульс. В тяжёлых случаях наступают помрачение рассудка и зрительные обманы, также наблюдаются рвотные позывы и парадоксальное возбуждение. У чувствительных людей валериана способна вызвать аллергию — от высыпаний на коже до тяжёлого анафилактического состояния.
