Врач объяснил, почему опасно превышать рекомендованную дозу валерьянки

27 мая 2026, 07:23

Врач Хвостов обозначил риски при передозировке валерьянкой

Передозировка валерьянкой вместе с алкоголем способна привести к коме, а при тяжёлой интоксикации возможно парадоксальное возбуждение. Об этом ТАСС сообщил замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ), доктор биологических наук Михаил Хвостов.





Вопреки распространённому мнению о безвредности этой «травки», превышение дозы грозит не только сонливостью, но и серьёзными нарушениями для сердца и нервной системы. Медицине неизвестны летальные исходы исключительно от валерианы, однако её сочетание с алкоголем или другими успокоительными может спровоцировать коматозное состояние.



