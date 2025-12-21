Президент РФ назвал ключевые преимущества сотрудничества в рамках ЕАЭС
Путин заявил о стабилизирующей роли ЕАЭС для экономик стран-участниц
Президент России Владимир Путин заявил, что взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза способствует устойчивости и стабильности экономик стран-участниц. Об этом он сообщил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА Новости.
По словам главы государства, сотрудничество внутри ЕАЭС помогает укреплять экономическую устойчивость не только государств «пятерки», но и всего Евразийского региона в целом.
Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшей совместной работе с партнерами и в комплексном укреплении Евразийского экономического союза.
