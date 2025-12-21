Достижения.рф

Президент РФ назвал ключевые преимущества сотрудничества в рамках ЕАЭС

Путин заявил о стабилизирующей роли ЕАЭС для экономик стран-участниц
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза способствует устойчивости и стабильности экономик стран-участниц. Об этом он сообщил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА Новости.



По словам главы государства, сотрудничество внутри ЕАЭС помогает укреплять экономическую устойчивость не только государств «пятерки», но и всего Евразийского региона в целом.

Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшей совместной работе с партнерами и в комплексном укреплении Евразийского экономического союза.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0