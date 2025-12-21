Экономист назвал сумму перевода, которая может потребовать проверки родства

21 декабря 2025, 13:41

Эксперт Бархота: новые правила проверки переводов коснутся сумм от 100 тысяч

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота допустил, что банки могут проверять родство при переводах от 100 тысяч рублей.





В беседе с «NEWS.ru» Бархота пояснил, что это увеличит нагрузку на клиентские службы. Сотрудникам банков придётся чаще звонить клиентам для подтверждения операций.

«Кроме того, им придётся принимать звонки от клиентов, которые будут спрашивать, почему ничего не переведено. В общем-то, это понятная история. Я думаю, что она будет касаться сумм от 100 тысяч рублей по России, для крупных городов, возможно, ― 200 тысяч рублей», — заявил эксперт.