«Цитрусовые вместо шоколада»: Психолог рассказала, как еда влияет на мозг
Небольшая плитка сладкого десерта способна поднять настроение, внести радость в день, а, возможно, и удивить своим вкусом, что наверняка оставит положительное впечатление на несколько дней вперед. Однако на организм сладкое влияет не так хорошо, как хотелось бы.
Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что едой можно не просто «заедать» состояние, а грамотно им управлять. Классический пример — выбор перекуса во время работы или учебы.
«Если вы работаете по ночам, долго занимаетесь или работаете, то не ешьте шоколад. Сначала глюкоза подскачет, а потом резко упадет, и вы захотите спать. Ешьте лучше цитрусовые», — сказала она.
По словам эксперта, яркий вкус и запах апельсина, лимона или грейпфрута действуют как сенсорный стимул, помогая взбодриться и сконцентрироваться без резких сахарных «качелей». То же самое работает с эфирными маслами цитрусовых на рабочем месте.
«Наше питание — это не только вопрос калорий и витаминов. Это тонкий инструмент влияния на гормоны, настроение и концентрацию. Прислушиваясь к своим пищевым импульсам и понимая их природу, мы можем сделать этот инструмент своим союзником для здоровья не только тела, но и психики», — резюмировала Сальникова.