«Цитрусовые вместо шоколада»: Психолог рассказала, как еда влияет на мозг

02 февраля 2026, 18:31

Психолог Сальникова: вместо шоколада лучше есть цитрусовые

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Небольшая плитка сладкого десерта способна поднять настроение, внести радость в день, а, возможно, и удивить своим вкусом, что наверняка оставит положительное впечатление на несколько дней вперед. Однако на организм сладкое влияет не так хорошо, как хотелось бы.





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что едой можно не просто «заедать» состояние, а грамотно им управлять. Классический пример — выбор перекуса во время работы или учебы.





«Если вы работаете по ночам, долго занимаетесь или работаете, то не ешьте шоколад. Сначала глюкоза подскачет, а потом резко упадет, и вы захотите спать. Ешьте лучше цитрусовые», — сказала она.

«Наше питание — это не только вопрос калорий и витаминов. Это тонкий инструмент влияния на гормоны, настроение и концентрацию. Прислушиваясь к своим пищевым импульсам и понимая их природу, мы можем сделать этот инструмент своим союзником для здоровья не только тела, но и психики», — резюмировала Сальникова.