Диетолог опровергла миф о вреде еды по вечерам
Диетолог Кашух: ужинать необходимо за 2-3 часа до сна
Еда в вечернее время не вредит организму, а правило «не есть после шести» ради похудения является заблуждением. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
По ее словам, многие люди считают обязательным правилом «не есть после шести» для снижения веса, однако это является заблуждением, поскольку в организме нет привязки обмена веществ ко времени суток, а значит прием пищи в вечернее время не вредит здоровью.
«Идея запрета еды после определённого часа возникла из упрощенного подхода к контролю массы тела. Многие полагают, что отказ от вечерней еды автоматически снижает калорийность рациона. Но на самом деле набор веса связан не со временем приёма пищи, а с общим избытком калорий и недостатком физической активности», — пояснила Кашух в разговоре с Life.ru.
Она подчеркнула, что ужинать можно хоть в 21:00 и поддерживать нормальный вес при сбалансированном рационе и сохранении оптимальной суточной калорийности. При этом жирная пища перед сном может вызвать тяжесть и вздутие живота, изжогу и нарушение сна. В этой связи Кашух посоветовала ужинать не позднее, чем за два-три часа до ночного отдыха. В случае сильного голода можно выпить стакан йогурта, поесть немного овощей или гречки.