Диетолог опровергла миф о вреде еды по вечерам

02 февраля 2026, 18:39

Диетолог Кашух: ужинать необходимо за 2-3 часа до сна

Фото: iStock/Drazen Zigic

Еда в вечернее время не вредит организму, а правило «не есть после шести» ради похудения является заблуждением. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.





По ее словам, многие люди считают обязательным правилом «не есть после шести» для снижения веса, однако это является заблуждением, поскольку в организме нет привязки обмена веществ ко времени суток, а значит прием пищи в вечернее время не вредит здоровью.





«Идея запрета еды после определённого часа возникла из упрощенного подхода к контролю массы тела. Многие полагают, что отказ от вечерней еды автоматически снижает калорийность рациона. Но на самом деле набор веса связан не со временем приёма пищи, а с общим избытком калорий и недостатком физической активности», — пояснила Кашух в разговоре с Life.ru.