«Никакого штрафа»: Эксперты туризма раскритиковали новый законопроект о порче имущества в отелях

09 апреля 2026, 13:47

Эксперт туризма Мохов: новые законы о порче имущества в отелях не нужны

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, позволяющий путешественникам не платить несоразмерные штрафы за порчу гостиничного имущества. Авторы инициативы уверены, что отели часто завышают суммы ущерба, нарушая принцип справедливости. Однако в Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что никакой проблемы не существует, а все механизмы возмещения вреда уже давно прописаны в законе.





Вице-президент Российского союза туриндустрии, гендиректор юридического агентства «Персона Грат» Георгий Мохов в беседе с «Радио 1» заявил, что все подобные вопросы давно урегулированы действующим законодательством.





«Есть соответствующий пункт в правилах предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, согласно которому потребитель обязан возместить реальный ущерб. В отелях уже существует понятная система оценки порчи имущества. Он входит в правило проживания. Цены на имущество гостиницы всегда подтверждаются бухгалтерскими документами. Невозможно, чтобы её просто из головы выдумали», — подчеркнул он.

«Термин "штраф" в данном случае юридически некорректен. Никто не имеет права штрафовать постояльца, речь может идти только о возмещении причинённого вреда. Более того, право отказаться от уплаты существует у туриста и сейчас, без всяких новых законов. Никто не имеет права его задержать, кроме полиции. Вопрос вины решается исключительно в суде. Если постоялец не признаёт, что разбил телевизор, или не согласен с суммой ущерба, отель не может принудить его к оплате в одностороннем порядке», — напомнил Мохов.

«Большая часть этих событий происходит в состоянии опьянения. Тут уж никто не вспоминает, какие правила в каких законах написаны. Главный механизм справедливой оценки ущерба — это подробные правила проживания, с которыми туриста знакомят до заселения», — заключил собеседник.