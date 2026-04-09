Юрист ответил, могут ли уволить работника за подработку у конкурентов
Работодатель не имеет права запрещать сотруднику дополнительную работу в свободное время, если она не влияет на выполнение основных обязанностей.
Такое разъяснение в беседе с «Татар-информом» дал юрист Намру Бакаев. Эксперт отметил, что в рабочее время заниматься посторонними делами действительно нельзя. Однако в свободное время работник вправе подрабатывать по гражданско-правовому договору, если это не мешает его основной деятельности. Проблем в приведенном случае не возникнет.
Исключение предусмотрели для отдельных категорий, например, для госслужащих. Им разрешается только преподавательская, просветительская или творческая деятельность.
Что касается работы у конкурентов, прямого запрета в Трудовом кодексе нет, пояснил Бакаев. Работодатели могут прописывать в договорах штрафные санкции, но взыскать с сотрудника что-либо крайне сложно.
