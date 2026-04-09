Юрист рассказал, можно ли в магазине снимать с лука шелуху для покраски яиц
Глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин предупредил россиян о штрафе за умышленный сбор луковой шелухи прямо в магазине. Об этом пишет РИА Новости.
Юрист пояснил, что покупатель в таком случае портит товарный вид овощей и мешает продаже. Магазин вправе потребовать возмещение имущественного вреда. По словам адвоката, при умышленной порче без серьезного ущерба могут применить статью 7.17 КоАП РФ. Она предусматривает штраф от 300 до 500 рублей.
Жорин отметил, что речь не идет про «мусор», если человек специально обдирает луковицы ради покраски пасхальных яиц. В таком случае важен сам факт ухудшения состояния товара.
Пасху в 2026 году православные верующие отметят 12 апреля. По традиции куличи и яйца начинают готовить в Чистый четверг, он выпадает на 9 апреля.
