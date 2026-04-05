Юрист объяснил, как не сесть в тюрьму за превышение самообороны

05 апреля 2026, 11:15

Адвокат Халеян: во время самообороны не следует добивать нападавшего

В стрессовой ситуации у жертвы нападения редко есть время на холодный расчет, однако именно от правильности действий зависит, признают ли их самообороной или сочтут преступлением.





О том, как защитить себя и не оказаться на скамье подсудимых, «Газете.Ru» рассказал адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» Альберт Халеян. По словам эксперта, если угроза жизни была реальной, закон позволяет причинить нападающему любой вред вплоть до смертельного. Однако ключевую роль играют обстоятельства.





«Главное — понять, насколько было опасным посягательство. Когда человека душат, бьют ножом, нападают группой или врываются в дом с явной угрозой для жизни, рамки самообороны гораздо шире», — подчеркнул Халеян.

«Самая опасная ошибка — не остановиться вовремя. Первый удар может укладываться в самооборону, а следующие, когда угроза уже исчезла, способны обернуться уголовным делом», — предупредил Халеян.

