Юрист объяснил, как не сесть в тюрьму за превышение самообороны
Адвокат Халеян: во время самообороны не следует добивать нападавшего
В стрессовой ситуации у жертвы нападения редко есть время на холодный расчет, однако именно от правильности действий зависит, признают ли их самообороной или сочтут преступлением.
О том, как защитить себя и не оказаться на скамье подсудимых, «Газете.Ru» рассказал адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» Альберт Халеян. По словам эксперта, если угроза жизни была реальной, закон позволяет причинить нападающему любой вред вплоть до смертельного. Однако ключевую роль играют обстоятельства.
«Главное — понять, насколько было опасным посягательство. Когда человека душат, бьют ножом, нападают группой или врываются в дом с явной угрозой для жизни, рамки самообороны гораздо шире», — подчеркнул Халеян.
Самые частые проблемы, отметил адвокат, возникают при явной несоразмерности мер самозащиты. Например, если в ответ на удар кулаком обороняющийся использует нож и наносит тяжелые ранения, ему могут вменить превышение пределов необходимой обороны.
Особое внимание юрист призвал уделить «догоняющим» ударам. Если нападавший уже бросил оружие, лежит, убегает или явно прекратил агрессию, продолжать его бить нельзя — в этом случае действия квалифицируют как расправу.
«Самая опасная ошибка — не остановиться вовремя. Первый удар может укладываться в самооборону, а следующие, когда угроза уже исчезла, способны обернуться уголовным делом», — предупредил Халеян.Закон учитывает и внезапность нападения. Если все произошло резко, в темноте или в стрессовой обстановке, и человек не мог трезво оценить степень опасности, это может сыграть в его пользу. Однако ссылаться на самооборону нельзя, если гражданин сам спровоцировал конфликт или защищался от несуществующей угрозы.
На практике, добавил адвокат, оборонявшиеся нередко сами становятся фигурантами дел — тяжкий вред или смерть очевидны сразу, а вот факт нападения еще нужно доказывать. Особенно трудно приходится, когда нет свидетелей и все сводится к двум версиям.
Халеян посоветовал запомнить простое правило — защищаться можно, но пока опасность действительно есть. Не стоит добивать лежачего, бить убегающего или применять оружие там, где угрозы жизни не было. В спорной ситуации после нападения важно как можно быстрее обратиться к адвокату и детально зафиксировать обстановку, следы борьбы, контакты свидетелей и телесные повреждения.