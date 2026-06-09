«Никакой сметаны»: Врач назвала средства первой помощи при тепловом ударе

09 июня 2026, 19:24

Врач Чиркова: солнечный ожог первой степени нужно мазать пантенолом

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Головная боль, сухая горячая кожа и потеря ориентации — так распознается тепловой удар, состояние, которое может привести к коме.





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» объяснила, как отличить легкий ожог от угрожающего жизни состояния, и раскритиковала народные методы вроде сметаны или облепихового масла.





«Солнечный ожог первой степени нужно мазать пантенолом. Не надо наносить никакие облепиховые масла или сметану. Есть специальные аптечные средства», — отметила она.

«Влажные прохладные салфетки — на голову, шею, подмышки, пах. Ни в коем случае не холодные, чтобы не случилось спазма сосудов. Человек при тепловом ударе либо краснеет, либо бледнеет. Температура может подниматься до 40 °C, но он не будет потеть. Начинается всё с сильной головной боли», — перечислила Чиркова.