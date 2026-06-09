Врач назвал первый симптом опухоли мозга

09 июня 2026, 03:43

Врач Буланов: интенсивная головная боль является первым признаком опухоли мозга

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Длительная головная боль может служить первым тревожным сигналом развития опухоли головного мозга. Об этом в беседе с Лентой. Ру» предупредил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов.