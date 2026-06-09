Врач назвал первый симптом опухоли мозга
Длительная головная боль может служить первым тревожным сигналом развития опухоли головного мозга. Об этом в беседе с Лентой. Ру» предупредил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов.
Особенно важно обратить внимание на болевые ощущения, возникающие преимущественно по утрам, если они сопровождаются тошнотой, головокружением или нарушениями зрения. Такие симптомы могут свидетельствовать о повышении внутричерепного давления, а значит, в подобных случаях крайне важно своевременно обратиться за консультацией к специалисту.
По словам Буланова, не стоит автоматически списывать новые недомогания на переутомление, возрастные изменения или паническую атаку. Любое отклонение от привычного состояния организма должно стать поводом для беспокойства и более пристального отношения к своему здоровью.
Кроме того, специалист отметил, что на ранних стадиях опухоль головного мозга способна проявляться и через иные признаки. Например, человек может столкнуться с ухудшением памяти, снижением концентрации внимания, заметными изменениями в поведении, нарушениями координации движений или проблемами с речью. Однако именно длительная и прогрессирующая головная боль чаще всего оказывается тем самым первым сигналом, который указывает на возможное развитие недуга, констатировал Буланов.
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