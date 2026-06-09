Врач назвала категорию людей, которым опасно находиться на солнце
Врач Омарова: людям с обилием родинок опасно долго загорать
Врач-дерматолог Зарема Омарова рассказала, что некоторым категориям людей необходимо контролировать время пребывания на солнце.
В беседе с RT специалист пояснила, что солнечное излучение запускает образование свободных радикалов, повреждающих ДНК клеток.
«Неконтролируемое пребывание на солнце опасно, особенно для обладателей I и II фототипов кожи, людей со склонностью к гиперпигментации, а также при наличии большого количества невусов (родинок)», — отметила она.При этом Омарова подчеркнула, что загар может быть безопасным под защитой SPF: нужно наносить 2–3 мл средства на лицо за 15 минут до выхода на солнце. Обновлять крем стоит каждые 90 минут.
Кроме того, врач порекомендовала выбирать лёгкую одежду из натуральных тканей, дополнять защиту шляпами и находиться на солнце до 11:00 или после 15:00. Обязательный атрибут — солнцезащитные очки с фильтрами.