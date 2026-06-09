«Рехнуться можно»: Доктор Мясников нарушил все запреты врачей после операции
Александр Мясников нарушил запреты врачей после операции по замене хрусталика
Популярный врач Александр Мясников нарушил рекомендации медиков после операции на глазах. В личном блоге он рассказал подписчикам, что ему заменили хрусталик.
Самым сложным, по словам Александра Леонидовича, оказалось не само вмешательство, а строгое соблюдение всех предписаний.
«Второй день после замены второго хрусталика. Самое тяжёлое — сидеть на попе ровно! Напрягаться нельзя, читать, смотреть, физкультура, секс, нагибаться — ничего нельзя! Пиво — и то нельзя: якобы все газированные напитки могут провоцировать отёк в глазу!» — пожаловался Мясников.Он добавил, что из принципа всё же выпил пару бокалов пива. Кроме того, врач продолжает водить машину, хотя медики запретили и это.
«Только постоянно в глаз капать можно. И так — две недели! Ну пару дней я ещё потерплю, а там не знаю. Рехнуться можно от этого покоя!» — поделился он.Ранее доктор Мясников назвал признаки опасной головной боли. По его словам, «красный флаг» — это головная боль, которая будит по ночам.