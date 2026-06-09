«Рехнуться можно»: Доктор Мясников нарушил все запреты врачей после операции

09 июня 2026, 17:23

Александр Мясников нарушил запреты врачей после операции по замене хрусталика

Александр Мясников (Фото: Telegram @drmyasnikov)

Популярный врач Александр Мясников нарушил рекомендации медиков после операции на глазах. В личном блоге он рассказал подписчикам, что ему заменили хрусталик.





Самым сложным, по словам Александра Леонидовича, оказалось не само вмешательство, а строгое соблюдение всех предписаний.

«Второй день после замены второго хрусталика. Самое тяжёлое — сидеть на попе ровно! Напрягаться нельзя, читать, смотреть, физкультура, секс, нагибаться — ничего нельзя! Пиво — и то нельзя: якобы все газированные напитки могут провоцировать отёк в глазу!» — пожаловался Мясников.

«Только постоянно в глаз капать можно. И так — две недели! Ну пару дней я ещё потерплю, а там не знаю. Рехнуться можно от этого покоя!» — поделился он.