Никогда не был женат и особенно любил племянницу: каким был Джорджо Армани и от чего умер на самом деле
Умер итальянский модельер Джорджо Армани
Итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года. Он занимал должность председателя совета директоров, генерального директора и креативного директора своей одноименной компании. Чем запомнился Армани и что стало причиной его ухода, расскажет «Радио 1».
Биография Джорджо Армани
Джорджо Армани появился на свет 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца, расположенном на севере страны. С ранних лет он стремился стать врачом. Поступив на медицинский факультет Болонского университета, он проучился там всего два курса. Этого оказалось достаточно, чтобы молодой человек осознал, что его впечатлительность и эмоциональность не подходят для медицинской профессии.
Вернувшись из армии, Армани взял в руки фотоаппарат. Его увлечение фотографией, к которому он проявлял настоящий талант, продолжалось уже давно. Как только работы молодого человека стали частью мира фотографии, Армани пригласили на должность оформителя витрин в одном из крупнейших универмагов Италии — «La Rinescente». Оригинальные идеи Джорджо произвели впечатление на владельца универмага, и вскоре он получил возможность самостоятельно составлять план закупок из Японии и Индии.
Работа над модными закупками стала для Армани мотивацией для создания собственных эскизов одежды. Удивительно, но идеи, которые на тот момент были лишь задумками начинающего модельера, позже воплотились в жизнь. В 1964 году Джорджо получил неожиданный шанс. Известный дизайнер Нино Черутти высоко оценил его талант и предложил стать своим ассистентом. В течение шести лет будущий маэстро моды работал под руководством Черутти, создавая новые модели одежды и совершенствуя свои навыки.
Карьера Джорджо Армани
В 1974 году Армани дебютировал с коллекцией, созданной под собственным именем. Впоследствии его друг, архитектор Серджо Галеотти, убедил Джорджо основать компанию и взял на себя финансовое руководство. Благодаря его усилиям были созданы подразделения Giorgio Armani USA, Emporio Armani и Armani Jeans.
К 1980-м годам, когда имя Армани стало известно практически каждому, его одежда стала неотъемлемой частью шоу-бизнеса. В 1988 году впервые увидел свет журнал Emporio Armani Magazine. К концу 1980-х годов Джорджо Армани расширил свои горизонты за пределы моды. Первым шагом в этом направлении стало открытие ресторана под его собственным брендом. В 1990-х годах были созданы новые подразделения бренда.
Даже в преклонном возрасте Джорджио Армани продолжил творить. В 2020 году он вложил значительные средства в благотворительность, а в мае 2023 года написал автобиографию. В этом году Армани отметил 50-летие своей деятельности в индустрии моды.
Личная жизнь Джорджо Армани
Джорджо Армани широко известен во всем мире благодаря своей компании, однако о его личной жизни практически ничего неизвестно. Он не имел ни жены, ни детей, и его единственным «потомком» стала его карьера. Среди окружающих его людей модельер особенно выделял свою племянницу, которая работала в его компании. Армани считал ее самым близким человеком.
Причина смерти Джорджо Армани
До недавнего времени у модельера не было серьезных проблем со здоровьем. Армани выглядел моложе своих лет, и многие замечали, что ему как будто на двадцать лет меньше, чем есть на самом деле. Кутюрье признавался, что ему помогает поддерживать здоровье самодисциплина. Он соблюдал режим сна, избегал алкоголя и других вредных привычек и всегда прислушивался к своему внутреннему голосу, поддерживая гармонию с собой.
Однако в последние три месяца состояние Армани ухудшилось. В конце июня он не участвовал в показах Emporio Armani в Милане. Причиной его смерти могли стать последствия коронавируса: несколько недель назад у него диагностировали лёгочную инфекцию, пишет Telegram-канал Mash.